Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в Японии
Вертолет военно-воздушных сил США с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в префектуре Канагава в Японии. Об этом сообщило Kyodo.
Вертолет совершил аварийную посадку в 11:05 (5:05 мск) в качестве меры предосторожности после обнаружения неисправности. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным минобороны Японии, воздушное судно принадлежит американской авиабазе Ацуги, расположенной в префектуре Канагава. Оборонное ведомство сообщило властям США об инциденте и попросило провести проверку безопасности.