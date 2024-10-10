Осужденный за фейки об армии Новиков в 2022 году покинул Россию через Польшу

В июле 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». В октябре прошлого года в отношении него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в связи с участием в боевых действиях на стороне Украины. 29 декабря 2023 г. СК РФ возбудил против Новикова дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом послужило его интервью в апреле 2022 г.