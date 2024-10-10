Осужденный за фейки об армии Новиков в 2022 году покинул Россию через Польшу
Бывший адвокат и игрок «Что? Где? Когда?» Илья Новиков
«По информации по ПТК "Розыск-Магистраль" установлено, что 6 февраля 2022 г. Новиков И. С. авиатранспортом убыл в Польшу сообщением Шереметьево (Москва) – Польша (Варшава). Информация о возвращении на территорию РФ отсутствует», – говорится в документе.
В июле 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». В октябре прошлого года в отношении него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в связи с участием в боевых действиях на стороне Украины. 29 декабря 2023 г. СК РФ возбудил против Новикова дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом послужило его интервью в апреле 2022 г.
11 июня Новиков был заочно приговорен к 8,5 года исправительной колонии общего режима по ст. 207.3 УК. Суд также запретил ему заниматься адвокатской деятельностью и администрированием сайтов в течение четырех лет. 25 июля Росфинмониторинг внес Новикова в список террористов и экстремистов.
Новиков был игроком «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 г. Ему принадлежат наивысшие награды клуба – «Бриллиантовая сова» и две «Хрустальные совы».