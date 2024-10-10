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Осужденный за фейки об армии Новиков в 2022 году покинул Россию через Польшу

Ведомости

Бывший адвокат и игрок «Что? Где? Когда?» Илья Новиков (считается в России иноагентом) покинул Россию через территорию Польши. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст приговора.

«По информации по ПТК "Розыск-Магистраль" установлено, что 6 февраля 2022 г. Новиков И. С. авиатранспортом убыл в Польшу сообщением Шереметьево (Москва) – Польша (Варшава). Информация о возвращении на территорию РФ отсутствует», – говорится в документе.

В июле 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». В октябре прошлого года в отношении него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в связи с участием в боевых действиях на стороне Украины. 29 декабря 2023 г. СК РФ возбудил против Новикова дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом послужило его интервью в апреле 2022 г.

11 июня Новиков был заочно приговорен к 8,5 года исправительной колонии общего режима по ст. 207.3 УК. Суд также запретил ему заниматься адвокатской деятельностью и администрированием сайтов в течение четырех лет. 25 июля Росфинмониторинг внес Новикова в список террористов и экстремистов.

Новиков был игроком «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 г. Ему принадлежат наивысшие награды клуба – «Бриллиантовая сова» и две «Хрустальные совы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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