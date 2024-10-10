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Бывшая жена главреда «Новой газеты. Европа» подала на него заявление о похищении

Ведомости

Бывшая супруга главреда «Новой газеты – Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (считается в России иноагентом) Антонина Федорова подала на бывшего мужа заявление в Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым», – уточнил собеседник агентства.

В мае суд приговорил Федорову к девяти годам колонии. В феврале 2007 г. женщина сбросила свою трехлетнюю дочь Алису с лестничной площадки третьего этажа дома. Осужденная попыталась инсценировать несчастный случай, сбежав вниз и крича, привлекая внимание к случившемуся. Врачи оказали девочке помощь, она выжила. Женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении, но не явилась на последующие судебные заседания. В июле 2008 г. она была объявлена в федеральный розыск.

19 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил реальный срок условным Федоровой, осужденной за попытку убийства дочери 16 лет назад. Приговор был изменен с учетом смягчающих обстоятельств. Подсудимая была освобождена из-под стражи.

2 сентября 2022 г. Минюст включил Мартынова в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 28 июня 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа». В сентябре 2024 г. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Мартынова по статье об организации деятельности нежелательной организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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