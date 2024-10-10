Бывшая жена главреда «Новой газеты. Европа» подала на него заявление о похищении

В мае суд приговорил Федорову к девяти годам колонии. В феврале 2007 г. женщина сбросила свою трехлетнюю дочь Алису с лестничной площадки третьего этажа дома. Осужденная попыталась инсценировать несчастный случай, сбежав вниз и крича, привлекая внимание к случившемуся. Врачи оказали девочке помощь, она выжила. Женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении, но не явилась на последующие судебные заседания. В июле 2008 г. она была объявлена в федеральный розыск.