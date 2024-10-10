Бывшая жена главреда «Новой газеты. Европа» подала на него заявление о похищении
Бывшая супруга главреда «Новой газеты – Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова
«Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым», – уточнил собеседник агентства.
В мае суд приговорил Федорову к девяти годам колонии. В феврале 2007 г. женщина сбросила свою трехлетнюю дочь Алису с лестничной площадки третьего этажа дома. Осужденная попыталась инсценировать несчастный случай, сбежав вниз и крича, привлекая внимание к случившемуся. Врачи оказали девочке помощь, она выжила. Женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении, но не явилась на последующие судебные заседания. В июле 2008 г. она была объявлена в федеральный розыск.
19 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил реальный срок условным Федоровой, осужденной за попытку убийства дочери 16 лет назад. Приговор был изменен с учетом смягчающих обстоятельств. Подсудимая была освобождена из-под стражи.
2 сентября 2022 г. Минюст включил Мартынова в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 28 июня 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа». В сентябре 2024 г. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Мартынова по статье об организации деятельности нежелательной организации.