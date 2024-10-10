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Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Ведомости

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, выигравший 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, заявил, что завершит свою профессиональную теннисную карьеру после финала Кубка Дэвиса. Об этом пишет Reuters.

«Это были трудные годы, особенно последние два», – сказал 38-летний теннисист.

Надаль снялся с «Ролан Гаррос», досрочно завершил сезон и заговорил о возможном завершении карьеры в мае 2023 г. Испанец тогда никак не мог восстановиться после Australian Open, по ходу которого заработал очередную травму. Из современных топ-теннисистов только Надаль хотя бы раз в карьере снимался с каждого из четырех турниров «Большого шлема». Всего же из-за различных проблем со здоровьем он вычеркнул из своей профессиональной жизни почти четыре года. Травмы Надаля связаны не только с генетической предрасположенностью или следствием высоких нагрузок, но это и расплата за фирменный агрессивный стиль, который требует больших энергетических затрат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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