Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Надаль снялся с «Ролан Гаррос», досрочно завершил сезон и заговорил о возможном завершении карьеры в мае 2023 г. Испанец тогда никак не мог восстановиться после Australian Open, по ходу которого заработал очередную травму. Из современных топ-теннисистов только Надаль хотя бы раз в карьере снимался с каждого из четырех турниров «Большого шлема». Всего же из-за различных проблем со здоровьем он вычеркнул из своей профессиональной жизни почти четыре года. Травмы Надаля связаны не только с генетической предрасположенностью или следствием высоких нагрузок, но это и расплата за фирменный агрессивный стиль, который требует больших энергетических затрат.