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На бывшего зампреда правительства Ингушетии совершено покушение

Ведомости

В подмосковном Одинцове неизвестный совершил покушение на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР). Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алихаджиев госпитализирован и находится в реанимации.

По данным следствия, покушение произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского района около 21:00 мск. Нападавший выстрелил в Алихаджиева не менее четырех раз. С двумя огнестрельными ранениями пострадавший был доставлен в больницу.

Главное следственное управление СКР по Московской области в своем Telegram-канале 11 октября сообщило о покушении на убийство собственника домовладения в Одинцове, не называя имени потерпевшего. По информации следствия, происшествие случилось 10 октября на веранде дома в деревне Лапино. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ход и результаты его расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.

Алихаджиев работает помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова («Единая Россия»). В 2003 г. президент РФ Владимир Путин вручил Алихаджиеву, занимавшему тогда пост главы администрации Шалинского района Чечни, орден Мужества. В 2006 г. он занял должность зампреда правительства Ингушетии, пишет «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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