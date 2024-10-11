На бывшего зампреда правительства Ингушетии совершено покушение
В подмосковном Одинцове неизвестный совершил покушение на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР). Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алихаджиев госпитализирован и находится в реанимации.
По данным следствия, покушение произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского района около 21:00 мск. Нападавший выстрелил в Алихаджиева не менее четырех раз. С двумя огнестрельными ранениями пострадавший был доставлен в больницу.
Главное следственное управление СКР по Московской области в своем Telegram-канале 11 октября сообщило о покушении на убийство собственника домовладения в Одинцове, не называя имени потерпевшего. По информации следствия, происшествие случилось 10 октября на веранде дома в деревне Лапино. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ход и результаты его расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.
Алихаджиев работает помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова («Единая Россия»). В 2003 г. президент РФ Владимир Путин вручил Алихаджиеву, занимавшему тогда пост главы администрации Шалинского района Чечни, орден Мужества. В 2006 г. он занял должность зампреда правительства Ингушетии, пишет «Коммерсантъ».