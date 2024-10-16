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Городской пляж Сиднея закрыли из-за черных шаров неизвестного происхождения

Ведомости

Сотни черных шаров неизвестного происхождения выбросило на пляж Куги в Рэндвике – пригороде Сиднея. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.

Городской совет Рэндвика объявил, что пляж будет закрыт до дальнейшего уведомления, пока предполагаемые «смоляные шары» не будут очищены, а их происхождение не будет выяснено.

«Это первый подобный случай, о котором мы знаем», – сказал мэр Рэндвика Дилан Паркер.

Сотрудники экологической службы взяли образцы вещества на анализ. Предположительно, это могут быть шарики, которые возникают в море при контакте нефти с мусором или водой. Соответственно, это может свидетельствовать о разливе или просачивании нефти.

«Если они сделаны из нефти, то могут быть канцерогенными. Мы настоятельно рекомендуем людям не прикасаться к ним», – предупредил Паркер, добавив, что ему ничего не известно о недавних разливах нефти поблизости.

The Guardian пишет, что на следующий день после обнаружения шаров у побережья Куги была зафиксирована нефтяная пленка. Обломки шаров все еще прибивало к пляжу утром 16 октября. Они также были замечены на Острове Свадебных тортов в 1 км от пляжа Куги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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