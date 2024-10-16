Городской пляж Сиднея закрыли из-за черных шаров неизвестного происхождения
Сотни черных шаров неизвестного происхождения выбросило на пляж Куги в Рэндвике – пригороде Сиднея. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.
Городской совет Рэндвика объявил, что пляж будет закрыт до дальнейшего уведомления, пока предполагаемые «смоляные шары» не будут очищены, а их происхождение не будет выяснено.
«Это первый подобный случай, о котором мы знаем», – сказал мэр Рэндвика Дилан Паркер.
Сотрудники экологической службы взяли образцы вещества на анализ. Предположительно, это могут быть шарики, которые возникают в море при контакте нефти с мусором или водой. Соответственно, это может свидетельствовать о разливе или просачивании нефти.
«Если они сделаны из нефти, то могут быть канцерогенными. Мы настоятельно рекомендуем людям не прикасаться к ним», – предупредил Паркер, добавив, что ему ничего не известно о недавних разливах нефти поблизости.
The Guardian пишет, что на следующий день после обнаружения шаров у побережья Куги была зафиксирована нефтяная пленка. Обломки шаров все еще прибивало к пляжу утром 16 октября. Они также были замечены на Острове Свадебных тортов в 1 км от пляжа Куги.