Городской пляж Сиднея закрыли из-за черных шаров неизвестного происхождения

The Guardian пишет, что на следующий день после обнаружения шаров у побережья Куги была зафиксирована нефтяная пленка. Обломки шаров все еще прибивало к пляжу утром 16 октября. Они также были замечены на Острове Свадебных тортов в 1 км от пляжа Куги.