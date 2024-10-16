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Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит 30 лет тюрьмы

Ведомости

В отношении задержанного во Франции россиянина Кирилла Грязнова возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 г. возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции – преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, во время обыска в доме Грязнова были обнаружены «элементы», позволяющие полагать, что он намеревался организовать «инциденты, способные вызвать дестабилизацию» во время Олимпийских игр.

Об аресте Грязнова стало известно 23 июля. Газета Le Monde со ссылкой на источники 24 июля писала, что он приехал во Францию в 2010 г., учился в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является бывшим участником реалити-шоу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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