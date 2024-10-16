Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит 30 лет тюрьмы
В отношении задержанного во Франции россиянина Кирилла Грязнова возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Парижа.
«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 г. возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции – преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, во время обыска в доме Грязнова были обнаружены «элементы», позволяющие полагать, что он намеревался организовать «инциденты, способные вызвать дестабилизацию» во время Олимпийских игр.
Об аресте Грязнова стало известно 23 июля. Газета Le Monde со ссылкой на источники 24 июля писала, что он приехал во Францию в 2010 г., учился в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является бывшим участником реалити-шоу.