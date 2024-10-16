Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит 30 лет тюрьмы

Об аресте Грязнова стало известно 23 июля. Газета Le Monde со ссылкой на источники 24 июля писала, что он приехал во Францию в 2010 г., учился в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является бывшим участником реалити-шоу.