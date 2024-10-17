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Солист бойз-бэнда One Direction погиб после падения с балкона в Буэнос-Айресе

Ведомости

Бывший участник англо-ирландской группы One Direction Лиам Пейн погиб после падения с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аргентинскую полицию.

В заявлении полиции говорится, что их вызвали в отель в столичном районе Палермо, сообщив об «агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя». Тело Пейна затем обнаружили во внутреннем дворике отеля.

Бойз-бэнд One Direction получил известность после того, как в 2010 г. занял третье место в британской версии музыкального шоу «X-Фактор». Группа распалась в 2016 г., так как ее участники занялись другими проектами. В 2024 г. журнал Entertainment Weekly поставил One Direction на третье место в списке лучших бойз-бэндов всех времен. Группа продала около 70 млн пластинок по всему миру. По данным Celebrity Net Worth, карьера Пейна в One Direction и сольная карьера помогли ему заработать около $70 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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