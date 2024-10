Солист бойз-бэнда One Direction погиб после падения с балкона в Буэнос-Айресе

Бойз-бэнд One Direction получил известность после того, как в 2010 г. занял третье место в британской версии музыкального шоу «X-Фактор». Группа распалась в 2016 г., так как ее участники занялись другими проектами. В 2024 г. журнал Entertainment Weekly поставил One Direction на третье место в списке лучших бойз-бэндов всех времен. Группа продала около 70 млн пластинок по всему миру. По данным Celebrity Net Worth, карьера Пейна в One Direction и сольная карьера помогли ему заработать около $70 млн.