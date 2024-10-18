Два человека погибли при опрокидывании судна на Сахалине
Два человека погибли при опрокидывании перевозившего щебень и песок грузового судна «Григорий Ловцов» у берегов Корсаковского района на Сахалине. Об это сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
Еще одного человека госпитализировали. Всего на борту судна находились семь членов экипажа.
Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
О том, что судно перевернулось у берегов Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен. Троих членов экипажа удалось спасти сразу. На место крушения прибыли два буксира и спасательное судно.