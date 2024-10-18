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Два человека погибли при опрокидывании судна на Сахалине

Ведомости

Два человека погибли при опрокидывании перевозившего щебень и песок грузового судна «Григорий Ловцов» у берегов Корсаковского района на Сахалине. Об это сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.

Еще одного человека госпитализировали. Всего на борту судна находились семь членов экипажа.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

О том, что судно перевернулось у берегов Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен. Троих членов экипажа удалось спасти сразу. На место крушения прибыли два буксира и спасательное судно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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