Два человека погибли при опрокидывании судна на Сахалине

О том, что судно перевернулось у берегов Сахалина, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен. Троих членов экипажа удалось спасти сразу. На место крушения прибыли два буксира и спасательное судно.