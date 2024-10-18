Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР
Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по делу об организации теракта по заказу украинской разведки против 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Он работал инженером цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ему вменяют три статьи УК: участие в террористическом сообществе, покушение на совершение террористического акта и незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По версии следствия, в марте 2022 г. Потынг вступил в ряды террористического сообщества, созданного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Инженер фотографировал все автомобили, находящиеся на территории станции, а также фиксировал их маршруты и места стоянки, после чего отправлял полученные сведения украинским властям.
В мае 2023 г. Потынгу поручили ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов. Для этой цели ему передали взрывчатку, которую мужчина заложил под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом. Устройство было обнаружено, а самого Потынга заключили под стражу.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 г. предприятие перешло под контроль России.
15 октября «Ведомости» писали о наводчике ВСУ, передававшем украинским военным информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда, где располагались бойцы российской армии. Суд назначил мужчине 23 года колонии строгого режима за пособничество и госизмену.