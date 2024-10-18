Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР

По версии следствия, в марте 2022 г. Потынг вступил в ряды террористического сообщества, созданного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Инженер фотографировал все автомобили, находящиеся на территории станции, а также фиксировал их маршруты и места стоянки, после чего отправлял полученные сведения украинским властям.