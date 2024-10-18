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Инженер ЗАЭС пойдет под суд за попытку теракта по заказу украинского ГУР

Ведомости

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по делу об организации теракта по заказу украинской разведки против 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Он работал инженером цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ему вменяют три статьи УК: участие в террористическом сообществе, покушение на совершение террористического акта и незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По версии следствия, в марте 2022 г. Потынг вступил в ряды террористического сообщества, созданного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Инженер фотографировал все автомобили, находящиеся на территории станции, а также фиксировал их маршруты и места стоянки, после чего отправлял полученные сведения украинским властям.

В мае 2023 г. Потынгу поручили ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов. Для этой цели ему передали взрывчатку, которую мужчина заложил под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом. Устройство было обнаружено, а самого Потынга заключили под стражу.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 г. предприятие перешло под контроль России.

15 октября «Ведомости» писали о наводчике ВСУ, передававшем украинским военным информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда, где располагались бойцы российской армии. Суд назначил мужчине 23 года колонии строгого режима за пособничество и госизмену.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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