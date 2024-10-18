В ВТБ рассказали, на что россияне тратят деньги
Походы в супермаркеты и продуктовые магазины, оплата проезда и посещение фастфуд-кафе оказались самыми частыми тратами россиян в разных городах, такие выводы сделали аналитики ВТБ, проанализировав обезличенные данные собственного сервиса банка «Геоплатформа». Самыми же «денежными» транзакциями стали покупки в продуктовых магазинах, приобретения одежды и обуви, расходы на дом и ремонт и медицинские услуги.
В качестве примеров для анализа были выбраны города Москва, Сочи, Владивосток и Казань.
Как следует из данных «Геоплатформы», чаще всего покупатели совершали покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах – во всех городах эти покупки составили порядка 41-46% от общего количества транзакций в каждом из городов. На втором месте оказались расходы на оплату проезда на различных видах транспорта – в Москве, Сочи и Владивостоке таких транзакций оказалось 15-16%. Жители и гости Казани оплачивали транспорт чаще – 23% всех транзакций в городе. Но в деньгах расходы на транспорт составляют менее 1% трат. На третьем месте по частоте транзакций оказались покупки фастфуда, причем в Москве такой вид перекуса предпочитают заметно чаще – в 16% случаев против 12% в Казани и Сочи и 9% во Владивостоке. В деньгах эти расходы составляют менее 5% трат.
При этом доля расходов на походы в рестораны оказалась меньше и в количестве транзакций, и в деньгах – в топ-5 по количеству покупок эта категория вошла только в Сочи: там на нее пришлось порядка 4% транзакций и 5,6% расходов. Также в Сочи клиенты ВТБ предпочитают меньше снимать наличные, этот показатель там в среднем на 10% меньше, чем по Москве, Казани и Владивостоку.
Таким образом, чаще всего жители крупных городов совершают покупки в супермаркетах и аптеках, покупают товары для дома и ремонта, одежду и обувь, а также топливо.
Расходы в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют и наибольшую долю затрат горожан: в каждом проанализированном городе эти траты составляют порядка 10% всех расходов жителей в деньгах. Жители Москвы помимо покупок в супермаркетах активнее всего тратятся на одежду и обувь, а также на медицинские услуги. Во Владивостоке и Казани – на дом и ремонт, одежду и обувь. В Сочи же, в отличие от всех остальных проанализированных городов, топ-3 расходов помимо продуктовых магазинов составляют отели и рестораны.