В ВТБ рассказали, на что россияне тратят деньги

Как следует из данных «Геоплатформы», чаще всего покупатели совершали покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах – во всех городах эти покупки составили порядка 41-46% от общего количества транзакций в каждом из городов. На втором месте оказались расходы на оплату проезда на различных видах транспорта – в Москве, Сочи и Владивостоке таких транзакций оказалось 15-16%. Жители и гости Казани оплачивали транспорт чаще – 23% всех транзакций в городе. Но в деньгах расходы на транспорт составляют менее 1% трат. На третьем месте по частоте транзакций оказались покупки фастфуда, причем в Москве такой вид перекуса предпочитают заметно чаще – в 16% случаев против 12% в Казани и Сочи и 9% во Владивостоке. В деньгах эти расходы составляют менее 5% трат.