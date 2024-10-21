Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«В целях обеспечения координации деятельности Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов постановляю: образовать межведомственную комиссию», – говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.
Основными задачами комиссии являются рассмотрение вопросов формирования и пополнения национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов, утверждение методик хранения и использования генетических ресурсов, а также определение условий доступа к материалам их образцов.
Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В состав межведомственной комиссии вошли президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, директор департамента координации деятельности организации в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вулар Багиров, а также замдиректора департамента ветеринарии Минсельхоза Евгения Белошапка.