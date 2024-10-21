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Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«В целях обеспечения координации деятельности Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов постановляю: образовать межведомственную комиссию», – говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.

Основными задачами комиссии являются рассмотрение вопросов формирования и пополнения национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов, утверждение методик хранения и использования генетических ресурсов, а также определение условий доступа к материалам их образцов.

Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В состав межведомственной комиссии вошли президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, директор департамента координации деятельности организации в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вулар Багиров, а также замдиректора департамента ветеринарии Минсельхоза Евгения Белошапка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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