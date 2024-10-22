Задержаны подозреваемые в покушении на экс-зампредседателя кабмина Ингушетии

Главное следственное управление СКР по Московской области 11 октября сообщило о покушении на убийство собственника домовладения в Одинцове, не называя имени потерпевшего. По информации следствия, происшествие случилось 10 октября на веранде дома в деревне Лапино. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ход и результаты его расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.