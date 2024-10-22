Задержаны подозреваемые в покушении на экс-зампредседателя кабмина Ингушетии
Задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержание произвели оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Подозреваемые доставлены в следственные органы.
Главное следственное управление СКР по Московской области 11 октября сообщило о покушении на убийство собственника домовладения в Одинцове, не называя имени потерпевшего. По информации следствия, происшествие случилось 10 октября на веранде дома в деревне Лапино. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ход и результаты его расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.
В тот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет России написал, что речь идет об Алихаджиеве. Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алихаджиева госпитализировали в реанимацию.
Алихаджиев работает помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова («Единая Россия»). В 2003 г. президент РФ Владимир Путин вручил Алихаджиеву, занимавшему тогда пост главы администрации Шалинского района Чечни, орден Мужества. В 2006 г. он занял должность зампреда правительства Ингушетии.