Жителя Москвы обвинили в попытке вступить в террористические организации

19 октября ТАСС со ссылкой на судебную статистику Судебного департамента при Верховном суде писал, что за первые шесть месяцев 2024 г. российские суды вынесли приговоры 70 лицам по обвинению в госизмене или шпионаже. Уточнялось, что из этого числа 52 человека осуждены по ст. 275 УК РФ (госизмена), в том числе один к пожизненному заключению, 18 человек – по ст. 276 УК РФ (шпионаж).