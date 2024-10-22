Жителя Москвы обвинили в попытке вступить в террористические организации
Москвича обвинили в попытке вступить в воюющие на стороне Украины организации «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» (обе признаны террористическими организациями и запрещены в РФ), пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
18-летний Владислав Соседко обвиняется по ч. 3 ст. 30 ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка к участию в деятельности признанной в РФ террористической организации).
По версии следствия, Соседко в одном из мессенджеров заявил о своем желании участвовать в боевых действиях в составе группировок, но «довести преступный умысел молодой человек не успел и был задержан силовиками». Щербинский суд Москвы избрал ему домашний арест, срок которого продлен в конце сентября 2024 г.
27 сентября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал гражданина с фамилией Вакулов по обвинению в госизмене. 3 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по фамилии Щуров по делу о госизмене. Подробности уголовных дел не были указаны.
19 октября ТАСС со ссылкой на судебную статистику Судебного департамента при Верховном суде писал, что за первые шесть месяцев 2024 г. российские суды вынесли приговоры 70 лицам по обвинению в госизмене или шпионаже. Уточнялось, что из этого числа 52 человека осуждены по ст. 275 УК РФ (госизмена), в том числе один к пожизненному заключению, 18 человек – по ст. 276 УК РФ (шпионаж).