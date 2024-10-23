В России хотят снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК
Фракция «Справедливая Россия – За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым намерена 23 октября внести в Госдуму законопроект, предлагающий снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщают «Известия».
Согласно документу, аграриям предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию – женщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет. Решение объясняют тем, что работники АПК обеспечивают продовольственную безопасность страны, поэтому должны быть приближены в пенсионных правах к сотрудникам органов безопасности, внутренних дел и обороны.
По словам Миронова, на данный момент уйти на пенсию с 50 лет могут только женщины, работавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве. Он также напомнил, что российское сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост в условиях западных санкций и трансформации экономики.
С 2019 г. в России стартовала пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. К 2028 г. возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.