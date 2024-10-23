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В России хотят снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК

Ведомости

Фракция «Справедливая Россия – За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым намерена 23 октября внести в Госдуму законопроект, предлагающий снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, аграриям предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию – женщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет. Решение объясняют тем, что работники АПК обеспечивают продовольственную безопасность страны, поэтому должны быть приближены в пенсионных правах к сотрудникам органов безопасности, внутренних дел и обороны.

По словам Миронова, на данный момент уйти на пенсию с 50 лет могут только женщины, работавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве. Он также напомнил, что российское сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост в условиях западных санкций и трансформации экономики.

С 2019 г. в России стартовала пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. К 2028 г. возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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