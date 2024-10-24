Мосгорсуд заменил экс-замминистра Раковой реальный срок в колонии на условный
Судебная коллегия по уголовным делам Московского горсуда заменила экс-заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой реальное наказание в виде пяти лет лишения свободы на условный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Как установило следствие, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на разработку образовательных проектов. В продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.
Второй эпизод уголовного дела связан с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в одном из подразделений Института общественных наук (ИОН) в РАНХиГС. Следственный департамент МВД пришел к выводу, что 12 сотрудников получали зарплату, но работу при этом не посещали, что привело к хищению более 20 млн руб.
19 марта Никулинский суд Москвы признал Ракову виновной в совершении четырех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 000 руб. Экс-чиновница обжаловала приговор.
Мосгорсуд постановил изменить решение районного суда и считать назначенное Раковой наказание условным с испытательным сроком в течение пяти лет. В остальной части приговор оставлен без изменения, он вступил в законную силу.