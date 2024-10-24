Мосгорсуд заменил экс-замминистра Раковой реальный срок в колонии на условный

Как установило следствие, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на разработку образовательных проектов. В продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.