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Мосгорсуд заменил экс-замминистра Раковой реальный срок в колонии на условный

Ведомости

Судебная коллегия по уголовным делам Московского горсуда заменила экс-заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой реальное наказание в виде пяти лет лишения свободы на условный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Как установило следствие, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на разработку образовательных проектов. В продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.

Второй эпизод уголовного дела связан с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в одном из подразделений Института общественных наук (ИОН) в РАНХиГС. Следственный департамент МВД пришел к выводу, что 12 сотрудников получали зарплату, но работу при этом не посещали, что привело к хищению более 20 млн руб.

19 марта Никулинский суд Москвы признал Ракову виновной в совершении четырех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 000 руб. Экс-чиновница обжаловала приговор.

Мосгорсуд постановил изменить решение районного суда и считать назначенное Раковой наказание условным с испытательным сроком в течение пяти лет. В остальной части приговор оставлен без изменения, он вступил в законную силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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