Следственный комитет завершил расследование 59 дел о наемничестве

В сентябре в Следственном комитете России сообщили, что к уголовной ответственности привлечено уже 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за вознаграждение. В октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.