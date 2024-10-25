Следственный комитет завершил расследование 59 дел о наемничестве
Следственный комитет России завершил расследование 59 уголовных дел о наемничестве, сообщили в ведомстве. В общей сложности вынесено 27 приговоров, в том числе заочно.
«Устанавливаются обстоятельства преступлений иностранных наемников. В суд передан еще ряд уголовных дел в отношении граждан Грузии, Латвии, США, которые за вознаграждение воевали на стороне Украины, что влекло гибель мирного населения и причинение ущерба», – сказано в сообщении.
Данные огласили по результатам оперативного совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин. Ведомство также сообщило, что на данный момент на основании доказательств осуждены 438 военнослужащих ВСУ, из них 58 – к пожизненному лишению свободы.
В сентябре в Следственном комитете России сообщили, что к уголовной ответственности привлечено уже 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за вознаграждение. В октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.
После начала в феврале 2022 г. специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.