Суд отправил замглавы Минэнерго Мочальникова под домашний арест

Накануне в министерстве энергетики «Ведомостям» подтвердили, что в отношении сотрудников ведомства проводятся следственные действия. МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реструктуризации угольной промышленности. Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 г. на основании материалов, в сборе которых участвовали правоохранительные и контрольно-надзорные органы, а также Минэнерго.