Суд отправил замглавы Минэнерго Мочальникова под домашний арест

Суд отправил замглавы Минэнерго Мочальникова под домашний арестМера пресечения будет действовать до 24 декабря
Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю главы министерства энергетики России Сергею Мочальникову – до 24 декабря он будет находиться под домашним арестом, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Мочальников обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).
Ущерб по уголовному делу, по которому также проходит экс-замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, составил более 175 млн руб., сообщил «Ведомостям» источник в МВД. Расследование ведут следователи УВД по Западному административному округу Москвы.
Накануне в министерстве энергетики «Ведомостям» подтвердили, что в отношении сотрудников ведомства проводятся следственные действия. МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реструктуризации угольной промышленности. Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 г. на основании материалов, в сборе которых участвовали правоохранительные и контрольно-надзорные органы, а также Минэнерго.