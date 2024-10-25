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Суд отправил замглавы Минэнерго Мочальникова под домашний арест

Мера пресечения будет действовать до 24 декабря
Ведомости

Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю главы министерства энергетики России Сергею Мочальникову – до 24 декабря он будет находиться под домашним арестом, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мочальников обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Ущерб по уголовному делу, по которому также проходит экс-замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, составил более 175 млн руб., сообщил «Ведомостям» источник в МВД. Расследование ведут следователи УВД по Западному административному округу Москвы.

Накануне в министерстве энергетики «Ведомостям» подтвердили, что в отношении сотрудников ведомства проводятся следственные действия. МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реструктуризации угольной промышленности. Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 г. на основании материалов, в сборе которых участвовали правоохранительные и контрольно-надзорные органы, а также Минэнерго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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