Движение судов в Босфоре приостановлено из-за тумана
Из-за сильного тумана в проливе Босфор временно приостановили судоходство в обоих направлениях, сообщает NTV со ссылкой на заявление министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
«Движение судов по Стамбульскому проливу временно приостановлено в обоих направлениях из-за ограниченной видимости (тумана)», – говорится в сообщении турецкого минтранса.
Туман опустился на Стамбул в ночь на 28 октября и сохраняется в утренние часы. Отменен ряд паромных перевозок. На городских маршрутах также возможны отмены и задержки рейсов в связи с погодным явлением.
27 октября Star писало, что густой туман в турецком Дюздже значительно снизил видимость на Анатолийском шоссе, в связи с чем движение автомобилей замедлилось.