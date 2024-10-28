ФСБ задержала 124 нелегальных «оружейников» в 39 регионах
В 39 регионах России задержаны 124 человека, причастных к незаконному обороту оружия, об этом сообщается на сайте ФСБ.
Кроме того, была остановлена работа 59 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. В результате в августе – сентябре 2024 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других субъектах страны из незаконного оборота изъяли 333 единицы огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы-винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы), 290 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 123 электродетонатора и 633 000 патронов различного калибра.
ФСБ также информирует, что оперативные действия по задержанию преступников в этой сфере продолжаются.
31 августа «Ведомости» писали, что за июнь – июль спецслужба пресекла преступную деятельность 288 человек из 51 региона, закрыто 92 подпольных мастерских, причастных к незаконному обороту оружия, изъято более 467 кг взрывчатых веществ.