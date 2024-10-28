ФСБ задержала 124 нелегальных «оружейников» в 39 регионах

Кроме того, была остановлена работа 59 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. В результате в августе – сентябре 2024 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других субъектах страны из незаконного оборота изъяли 333 единицы огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы-винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы), 290 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 123 электродетонатора и 633 000 патронов различного калибра.