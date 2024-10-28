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ФСБ задержала 124 нелегальных «оружейников» в 39 регионах

Ведомости

В 39 регионах России задержаны 124 человека, причастных к незаконному обороту оружия, об этом сообщается на сайте ФСБ.

Кроме того, была остановлена работа 59 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. В результате в августе – сентябре 2024 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других субъектах страны из незаконного оборота изъяли 333 единицы огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы-винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы), 290 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 123 электродетонатора и 633 000 патронов различного калибра.

ФСБ также информирует, что оперативные действия по задержанию преступников в этой сфере продолжаются.

31 августа «Ведомости» писали, что за июнь – июль спецслужба пресекла преступную деятельность 288 человек из 51 региона, закрыто 92 подпольных мастерских, причастных к незаконному обороту оружия, изъято более 467 кг взрывчатых веществ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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