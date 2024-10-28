В Европе газовые плиты влияют на почти 40 000 преждевременных смертей в год

В России в 2016 г. Ростехнадзор как идею предлагал отказаться от использования газового оборудования в домах и квартирах в пользу электрического для исключения риска взрывов и пожаров. В 2024 г. 14 февраля было внесена инициатива об обязательном доступе газовщиков к оборудованию внутри квартир, но ее раскритиковал совет по конфиденциальности.