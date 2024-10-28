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В Европе газовые плиты влияют на почти 40 000 преждевременных смертей в год

Ведомости

Диоксид азота и твердые частицы выделяются при использовании газовых плит, что вызывает респираторные заболевания и приводит к преждевременной смерти. В Европе фиксируют около 40 000 смертей в год, связанных с использованием газовых плит, к такому выводу пришли ученые из испанского Университета Жауме I, сообщает Bloomberg.

По данным исследования, около трети европейских домохозяйств (страны ЕС и Великобритания) используют газовые плиты. Ученые отмечают, что использование газа при ведении домашнего хозяйства составляет 25% от общего объема выбросов парниковых газов в ЕС. В исследовании обращают внимание на то, что за счет выброса диоксида углерода газовые плиты влияют и на изменение климата.

Газовые плиты с точки зрения здравоохранения токсичны, их влияние на раннюю смертность «гораздо хуже, чем мы думали», заявляет автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

В России в 2016 г. Ростехнадзор как идею предлагал отказаться от использования газового оборудования в домах и квартирах в пользу электрического для исключения риска взрывов и пожаров. В 2024 г. 14 февраля было внесена инициатива об обязательном доступе газовщиков к оборудованию внутри квартир, но ее раскритиковал совет по конфиденциальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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