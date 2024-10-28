В Европе газовые плиты влияют на почти 40 000 преждевременных смертей в год
Диоксид азота и твердые частицы выделяются при использовании газовых плит, что вызывает респираторные заболевания и приводит к преждевременной смерти. В Европе фиксируют около 40 000 смертей в год, связанных с использованием газовых плит, к такому выводу пришли ученые из испанского Университета Жауме I, сообщает Bloomberg.
По данным исследования, около трети европейских домохозяйств (страны ЕС и Великобритания) используют газовые плиты. Ученые отмечают, что использование газа при ведении домашнего хозяйства составляет 25% от общего объема выбросов парниковых газов в ЕС. В исследовании обращают внимание на то, что за счет выброса диоксида углерода газовые плиты влияют и на изменение климата.
Газовые плиты с точки зрения здравоохранения токсичны, их влияние на раннюю смертность «гораздо хуже, чем мы думали», заявляет автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.
В России в 2016 г. Ростехнадзор как идею предлагал отказаться от использования газового оборудования в домах и квартирах в пользу электрического для исключения риска взрывов и пожаров. В 2024 г. 14 февраля было внесена инициатива об обязательном доступе газовщиков к оборудованию внутри квартир, но ее раскритиковал совет по конфиденциальности.