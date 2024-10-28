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В ЛДПР предложили запретить отказы в трудоустройстве бездетным женщинам

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект от ЛДПР о запрете работодателям отказывать в трудоустройстве бездетным женщинам. Документ также предлагает установить запрет отзыва женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Среди авторов – сенатор Елена Афанасьева и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарии в пояснительной записке отмечают, что их инициатива направлена на «содействие укреплению семейных отношений и поддержку материнства». Нилов в своем Telegram-канале также написал, что законопроект устранит дискриминацию женщин при приеме на работу по мотивам отсутствия детей.

Сейчас в ч. 3 ст. 64 Трудового кодекса РФ уже установлен запрет отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Но на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком, поясняют авторы законопроекта.

В связи с этим парламентарии предлагают внести изменения в ТК РФ – установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, «связанным с отсутствием детей».

Кроме того, законопроект запрещает работодателям отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Предлагается также повысить с полутора до трех лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал избыточным запрет отказывать в трудоустройстве бездетным женщинам, пишет ТАСС. По его словам, компании в причинах непринятия на работу могут указать любые другие причины, предусмотреть все их в законодательстве не получится.

В марте Счетная палата РФ подготовила рекомендации по новым мерам поддержки женщин, поскольку, несмотря на декларируемое равенство прав, в стране наблюдается гендерный разрыв в заработной плате. В частности, оплата труда в «женских» отраслях (образование, здравоохранение, соцуслуги) на более низком уровне, чем в отраслях реальной экономики. Наибольший гендерный разрыв приходится на возраст активного деторождения – 30–39 лет. В связи с этим в Счетной палате предложили обязать работодателей устанавливать при наличии объективных возможностей дистанционный (гибкий) режим работы по желанию сотрудниц. Государственным и бюджетным организациям стоит рассмотреть возможность неполной занятости для работников с семейными обязанностями, полагают в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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