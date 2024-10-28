В ЛДПР предложили запретить отказы в трудоустройстве бездетным женщинам

В марте Счетная палата РФ подготовила рекомендации по новым мерам поддержки женщин, поскольку, несмотря на декларируемое равенство прав, в стране наблюдается гендерный разрыв в заработной плате. В частности, оплата труда в «женских» отраслях (образование, здравоохранение, соцуслуги) на более низком уровне, чем в отраслях реальной экономики. Наибольший гендерный разрыв приходится на возраст активного деторождения – 30–39 лет. В связи с этим в Счетной палате предложили обязать работодателей устанавливать при наличии объективных возможностей дистанционный (гибкий) режим работы по желанию сотрудниц. Государственным и бюджетным организациям стоит рассмотреть возможность неполной занятости для работников с семейными обязанностями, полагают в ведомстве.