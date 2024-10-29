Суд оштрафовал администратора канала Moscow calling по статье об иноагентах
Зюзинский суд Москвы оштрафовал по статье об иноагентах администратора Telegram-канала Moscow calling Андрея Куршина
Куршин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб.
В августе 2024 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил Куршина к 6,5 года лишения свободы. Он был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Ему также на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали две публикации в канале от сентября 2022 г. Куршин был заключен под стражу в сентябре 2023 г. Иностранным агентом его признали в январе.