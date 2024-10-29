Суд оштрафовал администратора канала Moscow calling по статье об иноагентах

В августе 2024 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил Куршина к 6,5 года лишения свободы. Он был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Ему также на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.