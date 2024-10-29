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Суд оштрафовал администратора канала Moscow calling по статье об иноагентах

Ведомости

Зюзинский суд Москвы оштрафовал по статье об иноагентах администратора Telegram-канала Moscow calling Андрея Куршина (считается в России иноагентом), отбывающего срок по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Куршин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб.

В августе 2024 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил Куршина к 6,5 года лишения свободы. Он был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Ему также на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали две публикации в канале от сентября 2022 г. Куршин был заключен под стражу в сентябре 2023 г. Иностранным агентом его признали в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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