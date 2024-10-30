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Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с призывами отделить Урал от РФ

Ведомости

Таганский суд Москвы назначил Telegram штраф размером 4 млн руб. из-за неудаления ряда каналов с призывами отделить Урал от России, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Согласно документу, Роскомнадзор отправлял Telegram уведомления о нарушении порядка распространения информации, но мессенджер не удалил данные в установленный законом срок. Выполнить требование надзорного ведомства было необходимо в течение суток с момента получения уведомлений.

По данным ТАСС, в число Telegram-каналов, которые требовалось удалить, входит ряд ресурсов с призывами к жителям Урала к выходу из состава России. Первыми на каналы с призывами к отделению Урала обратили внимание сотрудники прокуратуры, которые передали данные в Роскомнадзор. Речь также идет о каналах с пропагандой ультраправых идей и призывами к поддержке украинской армии.

15 октября в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции сообщалось, что Таганский суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию. Подробностей не приводилось.

В июле суд оштрафовал Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалинии запрещённой информации, а в ноябре прошлого года мессенджер был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещённый в России контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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