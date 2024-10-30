Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с призывами отделить Урал от РФ

По данным ТАСС, в число Telegram-каналов, которые требовалось удалить, входит ряд ресурсов с призывами к жителям Урала к выходу из состава России. Первыми на каналы с призывами к отделению Урала обратили внимание сотрудники прокуратуры, которые передали данные в Роскомнадзор. Речь также идет о каналах с пропагандой ультраправых идей и призывами к поддержке украинской армии.