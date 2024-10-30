Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с призывами отделить Урал от РФ
Таганский суд Москвы назначил Telegram штраф размером 4 млн руб. из-за неудаления ряда каналов с призывами отделить Урал от России, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Согласно документу, Роскомнадзор отправлял Telegram уведомления о нарушении порядка распространения информации, но мессенджер не удалил данные в установленный законом срок. Выполнить требование надзорного ведомства было необходимо в течение суток с момента получения уведомлений.
По данным ТАСС, в число Telegram-каналов, которые требовалось удалить, входит ряд ресурсов с призывами к жителям Урала к выходу из состава России. Первыми на каналы с призывами к отделению Урала обратили внимание сотрудники прокуратуры, которые передали данные в Роскомнадзор. Речь также идет о каналах с пропагандой ультраправых идей и призывами к поддержке украинской армии.
15 октября в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции сообщалось, что Таганский суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию. Подробностей не приводилось.
В июле суд оштрафовал Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалинии запрещённой информации, а в ноябре прошлого года мессенджер был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещённый в России контент.