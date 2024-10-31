Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Черкесске
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Черкесске, сообщила прокуратура Карачаево-Черкесской Республики.
Взрыв газа в Черкесске произошел утром 31 октября на улице Лободина. По официальным данным, погиб один человек, девять пострадали. ТАСС пишет о двух погибших. По предварительным данным МЧС, разрушения есть на четвертом и пятом этажах дома.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого поставлен надзорным ведомством на контроль», – говорится в сообщении. На место происшествия для координации действий выезжали прокурор региона Олег Жариков и прокурор Черкесска Алексей Мухин, добавили в ведомстве.
Согласно сообщению МЧС, из дома эвакуированы 52 человека, они будут размещены в пункте временного размещения (ПВР), где организовано первоочередное жизнеобеспечение. На месте работают 92 человека и 29 единиц техники.
Губернатор КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в связи с ликвидацией последствий взрыва создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства региона, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы.