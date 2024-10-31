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Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Черкесске

Ведомости

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Черкесске, сообщила прокуратура Карачаево-Черкесской Республики.

Взрыв газа в Черкесске произошел утром 31 октября на улице Лободина. По официальным данным, погиб один человек, девять пострадали. ТАСС пишет о двух погибших. По предварительным данным МЧС, разрушения есть на четвертом и пятом этажах дома.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого поставлен надзорным ведомством на контроль», – говорится в сообщении. На место происшествия для координации действий выезжали прокурор региона Олег Жариков и прокурор Черкесска Алексей Мухин, добавили в ведомстве.

Согласно сообщению МЧС, из дома эвакуированы 52 человека, они будут размещены в пункте временного размещения (ПВР), где организовано первоочередное жизнеобеспечение. На месте работают 92 человека и 29 единиц техники.

Губернатор КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в связи с ликвидацией последствий взрыва создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства региона, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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