Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выросло до двух человек

Вспышка паров газовоздушной смеси случилась около 6:00 по местному времени (совпадает с московским) в многоквартирном жилом доме по улице Лободина. Спасателями были извлечены из-под завалов три человека и переданы врачам. Из дома эвакуированы 52 жителя, они будут размещены в пункте временного размещения.