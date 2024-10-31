Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выросло до двух человек
В результате взрыва газа в жилом доме в Черкесске, по предварительной информации, погибли два человека, еще 11 человек пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
«Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов с привлечением спецтехники. Сотрудники МЧС России проводят разбор перекрытий между четвертым и пятым этажом», – говорится в сообщении.
Вспышка паров газовоздушной смеси случилась около 6:00 по местному времени (совпадает с московским) в многоквартирном жилом доме по улице Лободина. Спасателями были извлечены из-под завалов три человека и переданы врачам. Из дома эвакуированы 52 жителя, они будут размещены в пункте временного размещения.
В данный момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы с участием 195 специалистов и 42 единиц техники. Там же организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Прокуратура Черкесска организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме.
19 октября в пятиэтажке в тамбовском Кирсанове произошел взрыв бытового газа, погибли пять человек, еще 11 пострадали. В городе был объявлен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушились несколько подъездов жилого пятиэтажного дома. В результате погибли 11 человек. По версии управления СК по Свердловской области, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси после некачественного техобслуживания.