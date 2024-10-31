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Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске выросло до двух человек

Ведомости

В результате взрыва газа в жилом доме в Черкесске, по предварительной информации, погибли два человека, еще 11 человек пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

«Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов с привлечением спецтехники. Сотрудники МЧС России проводят разбор перекрытий между четвертым и пятым этажом», – говорится в сообщении.

Вспышка паров газовоздушной смеси случилась около 6:00 по местному времени (совпадает с московским) в многоквартирном жилом доме по улице Лободина. Спасателями были извлечены из-под завалов три человека и переданы врачам. Из дома эвакуированы 52 жителя, они будут размещены в пункте временного размещения.

В данный момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы с участием 195 специалистов и 42 единиц техники. Там же организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Прокуратура Черкесска организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме.

19 октября в пятиэтажке в тамбовском Кирсанове произошел взрыв бытового газа, погибли пять человек, еще 11 пострадали. В городе был объявлен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушились несколько подъездов жилого пятиэтажного дома. В результате погибли 11 человек. По версии управления СК по Свердловской области, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси после некачественного техобслуживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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