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Суд в Москве приговорил к 16 годам обвиняемого в попытке поджога военкомата

Ведомости

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы студента Ибрагима Оруджева, признанного виновным в попытке поджога военкомата в Москве, говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Первые три года Оруджев проведет в тюрьме, остальные 13 – в колонии строгого режима. Фигурант осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) УК РФ. По версии следствия, Оруджев находился под влиянием украинских организаций «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В ходе прений сторон гособвинение запрашивало 18 лет колонии, передает ТАСС.

В ноябре 2023 г. Оруджев был отправлен в СИЗО. В момент ареста фигурант находился в академическом отпуске. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Оруджев на протяжении полугода приходил к военкомату в Академическом районе Москвы и изучал его для совершения теракта. Таким образом Оруджев привлек внимание полицейских, которые его задержали. Осужденный вину не признал, отметив, что приходил к военкомату для съемки расписания и дальнейшей постановки на учет.

3 мая 1-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Хабаровска Ангела Николаева к 15 годам лишения свободы за поджог военного комиссариата, осквернение мест захоронений, надругательство над флагом РФ, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти. Николаев выступал против спецоперации на Украине и проведения мобилизации. Осенью 2022 г. и зимой 2023 г. он с помощью аэрозольных баллонов нанес на полотна флагов РФ в местах захоронений погибших в ходе боевых действий военнослужащих символы, «визуально сходные с нацистской символикой», сообщила пресс-служба суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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