Суд в Москве приговорил к 16 годам обвиняемого в попытке поджога военкомата
2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы студента Ибрагима Оруджева, признанного виновным в попытке поджога военкомата в Москве, говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале.
Первые три года Оруджев проведет в тюрьме, остальные 13 – в колонии строгого режима. Фигурант осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и по ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) УК РФ. По версии следствия, Оруджев находился под влиянием украинских организаций «Правый сектор»
В ноябре 2023 г. Оруджев был отправлен в СИЗО. В момент ареста фигурант находился в академическом отпуске. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Оруджев на протяжении полугода приходил к военкомату в Академическом районе Москвы и изучал его для совершения теракта. Таким образом Оруджев привлек внимание полицейских, которые его задержали. Осужденный вину не признал, отметив, что приходил к военкомату для съемки расписания и дальнейшей постановки на учет.
3 мая 1-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Хабаровска Ангела Николаева к 15 годам лишения свободы за поджог военного комиссариата, осквернение мест захоронений, надругательство над флагом РФ, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти. Николаев выступал против спецоперации на Украине и проведения мобилизации. Осенью 2022 г. и зимой 2023 г. он с помощью аэрозольных баллонов нанес на полотна флагов РФ в местах захоронений погибших в ходе боевых действий военнослужащих символы, «визуально сходные с нацистской символикой», сообщила пресс-служба суда.