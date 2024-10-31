Суд в Москве приговорил к 16 годам обвиняемого в попытке поджога военкомата

В ноябре 2023 г. Оруджев был отправлен в СИЗО. В момент ареста фигурант находился в академическом отпуске. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Оруджев на протяжении полугода приходил к военкомату в Академическом районе Москвы и изучал его для совершения теракта. Таким образом Оруджев привлек внимание полицейских, которые его задержали. Осужденный вину не признал, отметив, что приходил к военкомату для съемки расписания и дальнейшей постановки на учет.