Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

На первом мероприятии центра «Россия» будут представители из более чем 75 стран

Ведомости

Международный симпозиум «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» примет представителей из более чем 75 стран, сообщили в пресс-службе центра.

Научная конференция станет первым мероприятием на площадке центра, открытие которого планируется 4 ноября – в День народного единства. Мероприятие продлится с 4 по 6 ноября.

В симпозиуме примут участие ученые, философы и футурологи, популярные писатели-фантасты, представители бизнеса и креативных индустрий. Свое участие подтвердили представители из России, Китая, США, Франции, Индии, Италии, Ирана, ОАЭ, Казахстана, Сербии и др.

«Создавая будущее» затронет область технологий – последствия распространения искусственного интеллекта, цифровое государство будущего, роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса, освоение других планет.

Руководитель управления международного сотрудничества национального центра «Россия» Татьяна Карева отметила, что симпозиум станет площадкой для диалога ученых, писателей-фантастов, деятелей искусства, представителей бизнеса и органов государственной власти. Карева поблагодарила МИД России за содействие в проведении мероприятия.

В конце октября в Москве начали застраивать помещения для национального центра «Россия». Решение о создании объекта было принято президентом РФ Владимиром Путиным после проведения одноименной выставки-форума на ВДНХ. Расходы, связанные с работой центра, будут финансироваться из федерального бюджета.

Национальный центр «Россия» разместится в помещениях «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной в Москве. До завершения строительства нового здания центр разместится в павильонах № 3, 4 и 7 «Экспоцентра». Их общая площадь – 37 000 кв. м.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных