На первом мероприятии центра «Россия» будут представители из более чем 75 стран
Международный симпозиум «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» примет представителей из более чем 75 стран, сообщили в пресс-службе центра.
Научная конференция станет первым мероприятием на площадке центра, открытие которого планируется 4 ноября – в День народного единства. Мероприятие продлится с 4 по 6 ноября.
В симпозиуме примут участие ученые, философы и футурологи, популярные писатели-фантасты, представители бизнеса и креативных индустрий. Свое участие подтвердили представители из России, Китая, США, Франции, Индии, Италии, Ирана, ОАЭ, Казахстана, Сербии и др.
«Создавая будущее» затронет область технологий – последствия распространения искусственного интеллекта, цифровое государство будущего, роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса, освоение других планет.
Руководитель управления международного сотрудничества национального центра «Россия» Татьяна Карева отметила, что симпозиум станет площадкой для диалога ученых, писателей-фантастов, деятелей искусства, представителей бизнеса и органов государственной власти. Карева поблагодарила МИД России за содействие в проведении мероприятия.
В конце октября в Москве начали застраивать помещения для национального центра «Россия». Решение о создании объекта было принято президентом РФ Владимиром Путиным после проведения одноименной выставки-форума на ВДНХ. Расходы, связанные с работой центра, будут финансироваться из федерального бюджета.
Национальный центр «Россия» разместится в помещениях «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной в Москве. До завершения строительства нового здания центр разместится в павильонах № 3, 4 и 7 «Экспоцентра». Их общая площадь – 37 000 кв. м.