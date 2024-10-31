На первом мероприятии центра «Россия» будут представители из более чем 75 стран

В конце октября в Москве начали застраивать помещения для национального центра «Россия». Решение о создании объекта было принято президентом РФ Владимиром Путиным после проведения одноименной выставки-форума на ВДНХ. Расходы, связанные с работой центра, будут финансироваться из федерального бюджета.