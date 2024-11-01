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Летевший в Алма-Ату самолет «России» вынужденно сел в «Шереметьево»

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Самолет «России», совершавший рейс № 6531 из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, вынужденно приземлился в международном аэропорту «Шереметьево». Предположительная причина – течь топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Россия» приняла решение о выполнении рейса на резервном самолете. Борт вылетел из Москвы в 09:54 мск. Согласно данным на сайте авиакомпании, самолет прибыл в пункт назначения.

8 декабря 2023 г. самолет «России» рейса № 6358 со 111 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за разгерметизации, писало ТАСС. В аэропорту прибывших встречали представители экстренных служб. Помощь им не понадобилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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