Летевший в Алма-Ату самолет «России» вынужденно сел в «Шереметьево»
Самолет «России», совершавший рейс № 6531 из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, вынужденно приземлился в международном аэропорту «Шереметьево». Предположительная причина – течь топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«Россия» приняла решение о выполнении рейса на резервном самолете. Борт вылетел из Москвы в 09:54 мск. Согласно данным на сайте авиакомпании, самолет прибыл в пункт назначения.
8 декабря 2023 г. самолет «России» рейса № 6358 со 111 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за разгерметизации, писало ТАСС. В аэропорту прибывших встречали представители экстренных служб. Помощь им не понадобилась.