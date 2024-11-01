Летевший в Алма-Ату самолет «России» вынужденно сел в «Шереметьево»

Самолет «России», совершавший рейс № 6531 из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, вынужденно приземлился в международном аэропорту «Шереметьево». Предположительная причина – течь топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.