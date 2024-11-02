Верховный суд не стал рассматривать жалобу Шихман на статус иноагента
Верховный суд России снял с рассмотрения жалобу журналистки Ирины Шихман
«Ирине Юрьевне Шихман отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», – уточнили в суде.
18 ноября 2022 г. Министерство юстиции России включило Шихман в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента.
Шихман – журналистка, ведет на YouTube канал, на него подписаны свыше 2,8 млн человек.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.