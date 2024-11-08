Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской НПО Zmina

В Генпрокуратуре отметили, что с начала спецоперации НПО участвует в продвижении политики недружественных государств. По данным ведомства, деятельность центра финансируют госдепартамент США, правительства Великобритании, Нидерландов, Чехии и Швейцарии. Кроме того, в финансировании участвуют неправительственные структуры, в том числе признанные нежелательными на территории РФ People In Need (организация признана нежелательной на территории РФ) (Чехия) и Freedom House (организация признана нежелательной на территории РФ) (США).