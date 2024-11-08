Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской НПО Zmina
Деятельность украинской неправительственной организации «Центр прав людини Zmina» признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
«Данная организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики Российской Федерации, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений», – говорится в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что с начала спецоперации НПО участвует в продвижении политики недружественных государств. По данным ведомства, деятельность центра финансируют госдепартамент США, правительства Великобритании, Нидерландов, Чехии и Швейцарии. Кроме того, в финансировании участвуют неправительственные структуры, в том числе признанные нежелательными на территории РФ People In Need (организация признана нежелательной на территории РФ) (Чехия) и Freedom House (организация признана нежелательной на территории РФ) (США).
В октябре Генпрокуратура России признала нежелательной работу на территории страны американской международной НПО Young Presidents Organization (YPO). По данным ведомства, основная цель бизнес-сообщества на российском направлении – вовлечь молодых бизнесменов в деятельность для реализации соцпроектов с намерением воспитать будущих лидеров общественного мнения в американских интересах.