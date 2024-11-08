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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской НПО Zmina

Ведомости

Деятельность украинской неправительственной организации «Центр прав людини Zmina» признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Данная организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики Российской Федерации, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений», – говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что с начала спецоперации НПО участвует в продвижении политики недружественных государств. По данным ведомства, деятельность центра финансируют госдепартамент США, правительства Великобритании, Нидерландов, Чехии и Швейцарии. Кроме того, в финансировании участвуют неправительственные структуры, в том числе признанные нежелательными на территории РФ People In Need (организация признана нежелательной на территории РФ) (Чехия) и Freedom House (организация признана нежелательной на территории РФ) (США).

В октябре Генпрокуратура России признала нежелательной работу на территории страны американской международной НПО Young Presidents Organization (YPO). По данным ведомства, основная цель бизнес-сообщества на российском направлении – вовлечь молодых бизнесменов в деятельность для реализации соцпроектов с намерением воспитать будущих лидеров общественного мнения в американских интересах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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