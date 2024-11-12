Начальник ГАИ прибыл к протестующим для разблокировки трассы в Сухуми
Начальник городской Госавтоинспекции в Сухуми Дамей Авидзба прибыл к протестующим, которые перекрыли Гумистинский мост в Абхазии. Об этом сообщило «РИА Новости».
Авидзба прибыл для прояснения ситуации и диалога с протестующими.
Мост располагается на главной республиканской автотрассе. Через нее идет движение от российской до грузинской границы.
Участники забастовки выражают несогласие с ратификацией договора с Россией об инвестициях. Накануне власти Абхазии задержали шестерых протестующих.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники задержанных оппозиционеров перекрыли мосты на автотрассе.
В мае в Сухуми подписано соглашение между правительством Абхазии и правительством РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.