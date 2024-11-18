Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку терактов в трех регионах

Ведомости

В Калужской области задержан гражданин России, который занимался изготовлением взрывных устройств для терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным силового ведомства, 48-летний мужчина был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 г., после чего, следуя указаниям куратора, оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств. С помощью тайников он передавал изготовленные взрывные устройства другим агентам украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористических актов в зданиях отдела полиции, Дома офицеров в Белгороде и офисах двух энергетических компаний в Брянске в период проведения выборов президента России в марте 2024 г. Кроме того, планировалось взорвать газораспределительную подстанцию в Туле. Правоохранители предотвратили теракты. По данным ФСБ, ранее за подготовку этих преступлений были задержаны семь россиян, в отношении них проводятся следственные действия.

Дома у задержанного были обнаружены и изъяты готовое к использованию самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 4,8 кг. Кроме СВУ на основе аммонала были также найдены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, множество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны. Кроме того, правоохранители обнаружили дома у фигуранта пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Следственное подразделение УФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении задержанного.

13 ноября «РИА Новости» писали со ссылкой на ЦОС ФСБ, что в Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу электрической подстанции проукраинским диверсантом. У мужчины изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской с украинскими спецслужбами в Telegram.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных