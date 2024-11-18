Сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку терактов в трех регионах
В Калужской области задержан гражданин России, который занимался изготовлением взрывных устройств для терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
По данным силового ведомства, 48-летний мужчина был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 г., после чего, следуя указаниям куратора, оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств. С помощью тайников он передавал изготовленные взрывные устройства другим агентам украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористических актов в зданиях отдела полиции, Дома офицеров в Белгороде и офисах двух энергетических компаний в Брянске в период проведения выборов президента России в марте 2024 г. Кроме того, планировалось взорвать газораспределительную подстанцию в Туле. Правоохранители предотвратили теракты. По данным ФСБ, ранее за подготовку этих преступлений были задержаны семь россиян, в отношении них проводятся следственные действия.
Дома у задержанного были обнаружены и изъяты готовое к использованию самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 4,8 кг. Кроме СВУ на основе аммонала были также найдены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, множество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны. Кроме того, правоохранители обнаружили дома у фигуранта пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами. Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Следственное подразделение УФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении задержанного.
13 ноября «РИА Новости» писали со ссылкой на ЦОС ФСБ, что в Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу электрической подстанции проукраинским диверсантом. У мужчины изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской с украинскими спецслужбами в Telegram.