Сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку терактов в трех регионах

По данным силового ведомства, 48-летний мужчина был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 г., после чего, следуя указаниям куратора, оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств. С помощью тайников он передавал изготовленные взрывные устройства другим агентам украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористических актов в зданиях отдела полиции, Дома офицеров в Белгороде и офисах двух энергетических компаний в Брянске в период проведения выборов президента России в марте 2024 г. Кроме того, планировалось взорвать газораспределительную подстанцию в Туле. Правоохранители предотвратили теракты. По данным ФСБ, ранее за подготовку этих преступлений были задержаны семь россиян, в отношении них проводятся следственные действия.