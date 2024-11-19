В Думе сообщили о предложении усовершенствовать систему взносов за капремонт
Минстрой России предложил изменить процедуру начисления взносов на капитальный ремонт со следующего года, рассказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Собственники жилых помещений, в чьих домах установлены лифты, непригодные для дальнейшего использования, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах только с лестницами», – подчеркнул депутат.
По словам Якубовского, в настоящий момент средний платеж за капитальный ремонт составляет 12,6 руб. за 1 кв. м. Этот показатель примерно в два раза меньше, чем нужно.
Парламентарий отметил, что успешная реализация программы капремонта подразумевает доведение тарифов до реальных денежных сумм, а замена лифта стоит очень дорого.
В заключение Якубовский заявил, что процедуру выбора и осуществления ремонтных работ необходимо сделать более понятной, чтобы собственник квартиры мог действительно понимать, на что идут собранные средства.
15 ноября «Ведомости» писали, что правительство РФ направит на помощь жителям Курской и Белгородской областей 22,5 млрд руб. Из них 14 млрд руб. выделено на покупку и строительство дома или квартиры для пострадавших жителей Курской области, 4 млрд руб. пойдет на приобретение необходимых вещей в регионе, а также 1 млрд руб. – на возмещение трат тем, кто вынужден был арендовать жилье. Белгородская область на эти же цели получит около 3,5 млрд руб.