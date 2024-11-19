В Думе сообщили о предложении усовершенствовать систему взносов за капремонт

15 ноября «Ведомости» писали, что правительство РФ направит на помощь жителям Курской и Белгородской областей 22,5 млрд руб. Из них 14 млрд руб. выделено на покупку и строительство дома или квартиры для пострадавших жителей Курской области, 4 млрд руб. пойдет на приобретение необходимых вещей в регионе, а также 1 млрд руб. – на возмещение трат тем, кто вынужден был арендовать жилье. Белгородская область на эти же цели получит около 3,5 млрд руб.