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В Думе сообщили о предложении усовершенствовать систему взносов за капремонт

Ведомости

Минстрой России предложил изменить процедуру начисления взносов на капитальный ремонт со следующего года, рассказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Собственники жилых помещений, в чьих домах установлены лифты, непригодные для дальнейшего использования, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах только с лестницами», – подчеркнул депутат.

По словам Якубовского, в настоящий момент средний платеж за капитальный ремонт составляет 12,6 руб. за 1 кв. м. Этот показатель примерно в два раза меньше, чем нужно.

Парламентарий отметил, что успешная реализация программы капремонта подразумевает доведение тарифов до реальных денежных сумм, а замена лифта стоит очень дорого.

В заключение Якубовский заявил, что процедуру выбора и осуществления ремонтных работ необходимо сделать более понятной, чтобы собственник квартиры мог действительно понимать, на что идут собранные средства.

15 ноября «Ведомости» писали, что правительство РФ направит на помощь жителям Курской и Белгородской областей 22,5 млрд руб. Из них 14 млрд руб. выделено на покупку и строительство дома или квартиры для пострадавших жителей Курской области, 4 млрд руб. пойдет на приобретение необходимых вещей в регионе, а также 1 млрд руб. – на возмещение трат тем, кто вынужден был арендовать жилье. Белгородская область на эти же цели получит около 3,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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