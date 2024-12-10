Верховный суд РФ отклонил жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте
Верховный суд (ВС) РФ отказался рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николаю Мозглякову, осужденному за убийство двух школьниц в Златоусте Челябинской области. Эта информация указана в карточке на сайте суда.
Жалоба поступила в суд 28 ноября, 5 декабря жалоба была возвращена без рассмотрения на основании ст. 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Согласно этой статье, внесение повторных кассационных жалоб, представлений по тем же правовым основаниям, теми же лицами в тот же суд кассационной инстанции не допускается, если ранее они рассматривались этим судом либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи.
В 2008 г. Мозгляков был приговорен к пожизненному лишению свободы по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста), п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). 1 апреля 2008 г. в Златоусте он напал на трех школьниц, изнасиловал их и нанес множественные ранения ножом. Две девочки погибли, но третья осталась жива и смогла описать убийцу.