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Верховный суд РФ отклонил жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте

Ведомости

Верховный суд (ВС) РФ отказался рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николаю Мозглякову, осужденному за убийство двух школьниц в Златоусте Челябинской области. Эта информация указана в карточке на сайте суда.

Жалоба поступила в суд 28 ноября, 5 декабря жалоба была возвращена без рассмотрения на основании ст. 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Согласно этой статье, внесение повторных кассационных жалоб, представлений по тем же правовым основаниям, теми же лицами в тот же суд кассационной инстанции не допускается, если ранее они рассматривались этим судом либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи.

В 2008 г. Мозгляков был приговорен к пожизненному лишению свободы по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста), п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). 1 апреля 2008 г. в Златоусте он напал на трех школьниц, изнасиловал их и нанес множественные ранения ножом. Две девочки погибли, но третья осталась жива и смогла описать убийцу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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