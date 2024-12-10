Верховный суд РФ отклонил жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте

В 2008 г. Мозгляков был приговорен к пожизненному лишению свободы по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста), п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). 1 апреля 2008 г. в Златоусте он напал на трех школьниц, изнасиловал их и нанес множественные ранения ножом. Две девочки погибли, но третья осталась жива и смогла описать убийцу.