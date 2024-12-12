Институт Пушкина больше не будет принимать экзамены у мигрантов

В середине апреля с должности ректора Института русского языка им. А.С. Пушкина сняли Наталью Трухановскую. По данным источника «Ведомостей» в Минобрнауки, Трухановскую уволили после проверки, выявившей ненадлежащий контроль за проведением экзамена по русскому языку как иностранному. Ранее в Москве также были задержаны несколько сотрудников института. По версии следствия, в составе организованной группы они незаконно выдавали иностранцам сертификаты, подтверждающие владение русским языком, а также знание истории и основ законодательства РФ.