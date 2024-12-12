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Институт Пушкина больше не будет принимать экзамены у мигрантов

Ведомости

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не включили в список госучреждений, имеющих право на проведение экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства для мигрантов. Минобрнауки не получило от вуза заявления на включение в перечень, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, порядок включения в перечень подразумевает, что руководитель госучреждения должен направить в адрес Минобрнауки соответствующее согласие.

«Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в министерство не поступало», – отметили в ведомстве.

10 декабря правительство РФ опубликовало распоряжение с утвержденным перечнем из 92 госучреждений, проводящих экзамены для мигрантов, институт им. Пушкина в списке не значится.

В конце октября Рособрнадзор объявил предостережения по признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов Институту русского языка им. А. С. Пушкина, РУДН, СПБГУ, РГПУ имени Герцена и Уфимскому университету науки и технологий.

В середине апреля с должности ректора Института русского языка им. А.С. Пушкина сняли Наталью Трухановскую. По данным источника «Ведомостей» в Минобрнауки, Трухановскую уволили после проверки, выявившей ненадлежащий контроль за проведением экзамена по русскому языку как иностранному. Ранее в Москве также были задержаны несколько сотрудников института. По версии следствия, в составе организованной группы они незаконно выдавали иностранцам сертификаты, подтверждающие владение русским языком, а также знание истории и основ законодательства РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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