Институт Пушкина больше не будет принимать экзамены у мигрантов
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не включили в список госучреждений, имеющих право на проведение экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства для мигрантов. Минобрнауки не получило от вуза заявления на включение в перечень, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным министерства, порядок включения в перечень подразумевает, что руководитель госучреждения должен направить в адрес Минобрнауки соответствующее согласие.
«Согласие руководителя Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в министерство не поступало», – отметили в ведомстве.
10 декабря правительство РФ опубликовало распоряжение с утвержденным перечнем из 92 госучреждений, проводящих экзамены для мигрантов, институт им. Пушкина в списке не значится.
В конце октября Рособрнадзор объявил предостережения по признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов Институту русского языка им. А. С. Пушкина, РУДН, СПБГУ, РГПУ имени Герцена и Уфимскому университету науки и технологий.
В середине апреля с должности ректора Института русского языка им. А.С. Пушкина сняли Наталью Трухановскую. По данным источника «Ведомостей» в Минобрнауки, Трухановскую уволили после проверки, выявившей ненадлежащий контроль за проведением экзамена по русскому языку как иностранному. Ранее в Москве также были задержаны несколько сотрудников института. По версии следствия, в составе организованной группы они незаконно выдавали иностранцам сертификаты, подтверждающие владение русским языком, а также знание истории и основ законодательства РФ.