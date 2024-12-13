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Кадыров сообщил о присвоении звания Героя России главе Росгвардии Золотову

Ведомости

Директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующему войсками нацгвардии Виктору Золотову присвоено звание Героя России. Об этом факте сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил высокие личные и профессиональные качества Золотова и напомнил, что он стоял у истоков становления Росгвардии.

«Не могу не отметить его хладнокровие и мужество в вопросах проведения спецоперации на Украине. Он лично посещает позиции наших подразделений на передовой, проверяет условия несения службы, оснащение, технику», – подчеркнул глава Чеченской Республики.

В День героев Отечества 9 декабря президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На награждении присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Президент сказал, что власть будет опираться на тех, кто превыше всего ставит «служение Отчизне и ее интересам». «Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – сказал глава государства о военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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