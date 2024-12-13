Кадыров сообщил о присвоении звания Героя России главе Росгвардии Золотову
Директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующему войсками нацгвардии Виктору Золотову присвоено звание Героя России. Об этом факте сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил высокие личные и профессиональные качества Золотова и напомнил, что он стоял у истоков становления Росгвардии.
«Не могу не отметить его хладнокровие и мужество в вопросах проведения спецоперации на Украине. Он лично посещает позиции наших подразделений на передовой, проверяет условия несения службы, оснащение, технику», – подчеркнул глава Чеченской Республики.
В День героев Отечества 9 декабря президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На награждении присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Президент сказал, что власть будет опираться на тех, кто превыше всего ставит «служение Отчизне и ее интересам». «Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – сказал глава государства о военнослужащих.