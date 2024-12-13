В России с начала года выявили в два раза больше фактов фиктивной регистрации

Фактов фиктивной регистрации с начала 2024 г. зафиксировали в два раза больше, чем в предыдущем 2023 г. Если в 2023 г. было выявлено 12 136 человек, то в нынешнем году их количество составило 27 000 человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.