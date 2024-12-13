В России с начала года выявили в два раза больше фактов фиктивной регистрации
Фактов фиктивной регистрации с начала 2024 г. зафиксировали в два раза больше, чем в предыдущем 2023 г. Если в 2023 г. было выявлено 12 136 человек, то в нынешнем году их количество составило 27 000 человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, наиболее часто фиктивный вид регистрации встречается в регионах, где прожиточный минимум выше среднего по стране. Как отмечает Волк, органы фиксируют обращения граждан, которые фактически живут в одном регионе, а прописаны – в другом, для получения социальных выплат. При этом размер выплат связан с регионом регистрации. При оформлении регистрации в другом регионе «люди хотят получать социальные пособия в увеличенном размере», поясняет представитель МВД.
Волк напоминает, что фиктивная регистрация по месту пребывания или жительства влечет за собой уголовную ответственность. Правонарушителей будут судить по ст. 322.2 УК РФ.
В ноябре Волк сообщала об аннулировании фиктивных браков иностранных граждан, заключенных для получения миграционных статусов. По ее словам, работа по установлению признаков фиктивного брака уже проводится, а материалы для выявления обстоятельств направляются в органы прокуратуры.