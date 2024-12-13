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В России с начала года выявили в два раза больше фактов фиктивной регистрации

Ведомости

Фактов фиктивной регистрации с начала 2024 г. зафиксировали в два раза больше, чем в предыдущем 2023 г. Если в 2023 г. было выявлено 12 136 человек, то в нынешнем году их количество составило 27 000 человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, наиболее часто фиктивный вид регистрации встречается в регионах, где прожиточный минимум выше среднего по стране. Как отмечает Волк, органы фиксируют обращения граждан, которые фактически живут в одном регионе, а прописаны – в другом, для получения социальных выплат. При этом размер выплат связан с регионом регистрации. При оформлении регистрации в другом регионе «люди хотят получать социальные пособия в увеличенном размере», поясняет представитель МВД.

Волк напоминает, что фиктивная регистрация по месту пребывания или жительства влечет за собой уголовную ответственность. Правонарушителей будут судить по ст. 322.2 УК РФ.

В ноябре Волк сообщала об аннулировании фиктивных браков иностранных граждан, заключенных для получения миграционных статусов. По ее словам, работа по установлению признаков фиктивного брака уже проводится, а материалы для выявления обстоятельств направляются в органы прокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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