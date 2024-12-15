Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину подключили к аппарату ИВЛ
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил в своем Telegram-канале президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.
14 декабря стало известно, что 72-летняя Сметанина недавно перенесла инсульт и находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщил бывший глава Федерации лыжных гонок Коми Константин Собянин.
«Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая 10 олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких и без сознания. Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее здоровье, за ее жизнь!» – написал Семенюк.
Сметанина выступала за сборную СССР с 20 лет. Спортсменка в 1974 г. участвовала в чемпионате мира по лыжным видам спорта в шведском Фалуне, где завоевала две награды – бронзу в индивидуальной классической гонке 5 км и золото в эстафете. На ее первых Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 г. Сметанина выиграла медали во всех трех видах программы и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Всего в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, а на чемпионатах мира лыжница завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.