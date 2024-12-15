Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину подключили к аппарату ИВЛ

Сметанина выступала за сборную СССР с 20 лет. Спортсменка в 1974 г. участвовала в чемпионате мира по лыжным видам спорта в шведском Фалуне, где завоевала две награды – бронзу в индивидуальной классической гонке 5 км и золото в эстафете. На ее первых Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 г. Сметанина выиграла медали во всех трех видах программы и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Всего в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, а на чемпионатах мира лыжница завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.