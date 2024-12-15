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Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину подключили к аппарату ИВЛ

Ведомости

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил в своем Telegram-канале президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

14 декабря стало известно, что 72-летняя Сметанина недавно перенесла инсульт и находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщил бывший глава Федерации лыжных гонок Коми Константин Собянин.

«Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая 10 олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких и без сознания. Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее здоровье, за ее жизнь!» – написал Семенюк.

Сметанина выступала за сборную СССР с 20 лет. Спортсменка в 1974 г. участвовала в чемпионате мира по лыжным видам спорта в шведском Фалуне, где завоевала две награды – бронзу в индивидуальной классической гонке 5 км и золото в эстафете. На ее первых Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 г. Сметанина выиграла медали во всех трех видах программы и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Всего в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, а на чемпионатах мира лыжница завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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