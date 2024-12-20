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WSJ сообщила об увеличении зависимых от трейдинга мужчин

Ведомости

Все больше мужчин становятся зависимыми от игр на бирже, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Как отмечает газета, в США существуют отдельные анонимные сообщества для биржевых «игроков-лудоманов».

Встречи анонимных игроков (Gamblers Anonymous) все чаще посещают люди, которые стали зависимы от торговли на фондовом рынке. Это новая категория зависимых, которые ранее не были типичными участниками этих встреч, сообщает WSJ, добавляя, что торговля опционами и другими финансовыми инструментами сравнивается участниками таких сообществ с зависимостью от наркотического вещества из-за ее сильных аддиктивных эффектов.

WSJ приводит историю 30 трейдеров. По словам газеты, на анонимных началах все 30 частных инвесторов признавались, что испытывают полноценную «ломку» в желании сделать ставку на бирже.

Высокие потенциальные награды и быстрый оборот сделок могут привести к поведению, аналогичному наркотической зависимости, делают вывод в статье. Также отмечается, что эта проблема наиболее распространена среди мужчин. По мнению издания, они часто увлекаются высокорискованными торговыми стратегиями, которые могут привести к значительным финансовым потерям и эмоциональным проблемам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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