WSJ сообщила об увеличении зависимых от трейдинга мужчин
Все больше мужчин становятся зависимыми от игр на бирже, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Как отмечает газета, в США существуют отдельные анонимные сообщества для биржевых «игроков-лудоманов».
Встречи анонимных игроков (Gamblers Anonymous) все чаще посещают люди, которые стали зависимы от торговли на фондовом рынке. Это новая категория зависимых, которые ранее не были типичными участниками этих встреч, сообщает WSJ, добавляя, что торговля опционами и другими финансовыми инструментами сравнивается участниками таких сообществ с зависимостью от наркотического вещества из-за ее сильных аддиктивных эффектов.
WSJ приводит историю 30 трейдеров. По словам газеты, на анонимных началах все 30 частных инвесторов признавались, что испытывают полноценную «ломку» в желании сделать ставку на бирже.
Высокие потенциальные награды и быстрый оборот сделок могут привести к поведению, аналогичному наркотической зависимости, делают вывод в статье. Также отмечается, что эта проблема наиболее распространена среди мужчин. По мнению издания, они часто увлекаются высокорискованными торговыми стратегиями, которые могут привести к значительным финансовым потерям и эмоциональным проблемам.