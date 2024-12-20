WSJ сообщила об увеличении зависимых от трейдинга мужчин

Встречи анонимных игроков (Gamblers Anonymous) все чаще посещают люди, которые стали зависимы от торговли на фондовом рынке. Это новая категория зависимых, которые ранее не были типичными участниками этих встреч, сообщает WSJ, добавляя, что торговля опционами и другими финансовыми инструментами сравнивается участниками таких сообществ с зависимостью от наркотического вещества из-за ее сильных аддиктивных эффектов.