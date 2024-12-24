Минфин не поддержал создание льготной ипотеки для участников спецоперации
Минфин России не поддержал инициативу введения программы льготной ипотеки под 2% для участников спецоперации. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Предложение было направлено в ведомство членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем Сергеем Пахомовым. Программа могла бы коснуться более 700 000 участников спецоперации и принесла бы в экономику России более 1 трлн руб., отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов – один из авторов инициативы.
Замминистра финансов РФ Иван Чебесков мотивирует это решение тем, что существующие льготные ипотечные программы привели к диспропорции на ипотечном рынке. Их расширение и продление сделало их массовым продуктом вместо точечной меры поддержки. В итоге поставленные цели, в частности повышение доступности жилья, не были достигнуты.
Кроме того, потенциальные источники средств для финансирования программы не определены.
9 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».
Министр финансов Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет. По его словам, в следующем году власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Проблемы с выдачей семейной ипотеки в 2024 г. были связаны с повышением ключевой ставки ЦБ и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, пояснил он.