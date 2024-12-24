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Минфин не поддержал создание льготной ипотеки для участников спецоперации

Ведомости

Минфин России не поддержал инициативу введения программы льготной ипотеки под 2% для участников спецоперации. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Предложение было направлено в ведомство членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем Сергеем Пахомовым. Программа могла бы коснуться более 700 000 участников спецоперации и принесла бы в экономику России более 1 трлн руб., отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов – один из авторов инициативы.

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков мотивирует это решение тем, что существующие льготные ипотечные программы привели к диспропорции на ипотечном рынке. Их расширение и продление сделало их массовым продуктом вместо точечной меры поддержки. В итоге поставленные цели, в частности повышение доступности жилья, не были достигнуты.

Кроме того, потенциальные источники средств для финансирования программы не определены.

9 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».

Министр финансов Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет. По его словам, в следующем году власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Проблемы с выдачей семейной ипотеки в 2024 г. были связаны с повышением ключевой ставки ЦБ и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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