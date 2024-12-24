Минфин не поддержал создание льготной ипотеки для участников спецоперации

Министр финансов Антон Силуанов 22 декабря подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет. По его словам, в следующем году власти будут «принимать все необходимое» для того, чтобы не допустить «разрывов», которые были в этом году. Проблемы с выдачей семейной ипотеки в 2024 г. были связаны с повышением ключевой ставки ЦБ и разницей между рыночными и льготными ставками по ипотеке, пояснил он.