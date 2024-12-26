Такси врезалось в толпу пешеходов в Нью-Йорке
Такси врезалось в группу пешеходов в Нью-Йорке, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Fox News.
Департамент полиции Нью-Йорка уточнил, что машина въехала в группу людей на Геральд-сквер на углу 6-й авеню и Западной 34-й улицы. По словам полицейских, водитель такси – 58-летний мужчина.
Пострадавшие пешеходы были доставлены в районную больницу: 9-летний мальчик получил рваные раны ноги, 41-летняя женщина – травму головы, 49-летняя женщина – травму ноги. Остальные пострадавшие отказались от медицинской помощи.
Геральд-сквер, где пересекаются Бродвей, Шестая авеню и 34-я улица, – популярное туристическое место, особенно в праздничный сезон.