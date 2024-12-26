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В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета Embraer E190

Ведомости

Заявления об обстреле самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines являются спекуляцией, заявил председатель сената (верхняя палата парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев.

«Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления – это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды», – сказал он (цитата по ТАСС).

25 декабря в Казахстане вблизи города Актау потерпел крушение самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Предварительно, погибли 38 человек. МЧС Казахстана сообщило, что госпитализированы 29 человек, включая двоих детей.

26 декабря самолет Ил-76 доставил из Актау в Москву девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе, включая ребенка. В МЧС отметили, что психологи оказывают поддержку родным пассажиров в Чечне. В Минздраве РФ сообщили, что четверых россиян направили в Подмосковье, они в тяжелом состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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