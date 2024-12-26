В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета Embraer E190
Заявления об обстреле самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines являются спекуляцией, заявил председатель сената (верхняя палата парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев.
«Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления – это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды», – сказал он (цитата по ТАСС).
25 декабря в Казахстане вблизи города Актау потерпел крушение самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Предварительно, погибли 38 человек. МЧС Казахстана сообщило, что госпитализированы 29 человек, включая двоих детей.