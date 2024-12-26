Экс-глава трех спортивных федераций РФ Власенко осужден по делу о хищении
Таганский суд Москвы приговорил бывшего президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексея Власенко к семи годам лишения свободы по делу о хищении 450 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.
Власенко признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозило до 10 лет лишения свободы.
Пост в Федерации прыжков в воду Власенко занимал с 2010 г., с 2015 г. возглавлял Федерацию синхронного плавания, с 2016 г. руководил Федерацией водного поло. Кроме того, он входил в исполком Олимпийского комитета России, являлся членом бюро Европейской лиги плавания. Имеет звание заслуженного мастера спорта по плаванию.
О задержании Власенко по подозрению в крупном мошенничестве стало известно весной 2021 г. 17 марта того же года он был арестован по решению Басманного суда. Подробности дела не раскрывались.