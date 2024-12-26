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Экс-глава трех спортивных федераций РФ Власенко осужден по делу о хищении

Ведомости

Таганский суд Москвы приговорил бывшего президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексея Власенко к семи годам лишения свободы по делу о хищении 450 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Власенко признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Пост в Федерации прыжков в воду Власенко занимал с 2010 г., с 2015 г. возглавлял Федерацию синхронного плавания, с 2016 г. руководил Федерацией водного поло. Кроме того, он входил в исполком Олимпийского комитета России, являлся членом бюро Европейской лиги плавания. Имеет звание заслуженного мастера спорта по плаванию.

О задержании Власенко по подозрению в крупном мошенничестве стало известно весной 2021 г. 17 марта того же года он был арестован по решению Басманного суда. Подробности дела не раскрывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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