Экс-глава трех спортивных федераций РФ Власенко осужден по делу о хищении

Пост в Федерации прыжков в воду Власенко занимал с 2010 г., с 2015 г. возглавлял Федерацию синхронного плавания, с 2016 г. руководил Федерацией водного поло. Кроме того, он входил в исполком Олимпийского комитета России, являлся членом бюро Европейской лиги плавания. Имеет звание заслуженного мастера спорта по плаванию.