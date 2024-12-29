Международный альянс за свободу вероисповедания признан нежелательным в России

По данным Генпрокуратуры, организация является площадкой, обслуживающей интересы США и американских союзников. Утверждается, что объединение участвует в реализации мероприятий по дискредитации внутренней и внешней политики российских властей и дестабилизации общественно-политической обстановки. Кроме того, IRFBA публикует материалы о якобы нарушениях свободы вероисповедания в России для наращивания санкционного давления против страны.