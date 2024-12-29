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Международный альянс за свободу вероисповедания признан нежелательным в России

Ведомости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Международного альянса за свободу вероисповедания или убеждений (IRFBA) на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организация является площадкой, обслуживающей интересы США и американских союзников. Утверждается, что объединение участвует в реализации мероприятий по дискредитации внутренней и внешней политики российских властей и дестабилизации общественно-политической обстановки. Кроме того, IRFBA публикует материалы о якобы нарушениях свободы вероисповедания в России для наращивания санкционного давления против страны.

Международный альянс за свободу вероисповедания был учрежден в Вашингтоне в 2020 г. представителями 27 стран, в частности США, Великобритании и Австралии. Альянс является добровольным объединением стран, продвигающих свободу вероисповедания и защищающих представителей религиозных меньшинств. Сейчас в его состав входят 42 государства.

17 декабря Санкт-Петербургский городской суд по требованию прокуратуры запретил местное объединение сайентологов. Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании религиозной группы «Сайентологическая церковь города Санкт-Петербурга» экстремистской организацией и о запрете ее деятельности на территории России. Деятельность религиозно-философского течения признана нежелательной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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