Международный альянс за свободу вероисповедания признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Международного альянса за свободу вероисповедания или убеждений (IRFBA) на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Генпрокуратуры, организация является площадкой, обслуживающей интересы США и американских союзников. Утверждается, что объединение участвует в реализации мероприятий по дискредитации внутренней и внешней политики российских властей и дестабилизации общественно-политической обстановки. Кроме того, IRFBA публикует материалы о якобы нарушениях свободы вероисповедания в России для наращивания санкционного давления против страны.
Международный альянс за свободу вероисповедания был учрежден в Вашингтоне в 2020 г. представителями 27 стран, в частности США, Великобритании и Австралии. Альянс является добровольным объединением стран, продвигающих свободу вероисповедания и защищающих представителей религиозных меньшинств. Сейчас в его состав входят 42 государства.
17 декабря Санкт-Петербургский городской суд по требованию прокуратуры запретил местное объединение сайентологов. Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании религиозной группы «Сайентологическая церковь города Санкт-Петербурга» экстремистской организацией и о запрете ее деятельности на территории России. Деятельность религиозно-философского течения признана нежелательной.