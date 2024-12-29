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Умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов

Ведомости

Фотограф МИД РФ Эдуард Песов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Песов был непосредственным участником тысяч крупнейших международных событий по всему миру и автором культовых фотографий. Фотографа знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, силу творчества и неравнодушие. Работы Песова становились акторами международных отношений.

«Надо сказать «скорблю», а хочется кричать «люблю!»», – указала Захарова.

Песов родился в Тбилиси 13 апреля 1932 г. Первым успехом фотографа стала победа в конкурсе на лучшую фотографию года в газете «Заря Востока». С этого момента работы Песова публиковались в газете практически каждый день. В 1976 г. его фотографии заинтересовали директора ТАСС Леонида Замятина. Он пригласил фотографа работать на международном направлении агентства и освещать зарубежные и внутренние поездки руководителей СССР. Песов шесть раз пересек экватор и побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.

Песов является лауреатом многочисленных российских и международных фотовыставок. Обладатель приза престижного международного конкурса World Press Photo «Золотой глаз» (1982), национальной премии в области фотоискусства «Золотой глаз России» (2005). В 2007 г. фотографа наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 г. – орденом Дружбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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