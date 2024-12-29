Умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов

Песов родился в Тбилиси 13 апреля 1932 г. Первым успехом фотографа стала победа в конкурсе на лучшую фотографию года в газете «Заря Востока». С этого момента работы Песова публиковались в газете практически каждый день. В 1976 г. его фотографии заинтересовали директора ТАСС Леонида Замятина. Он пригласил фотографа работать на международном направлении агентства и освещать зарубежные и внутренние поездки руководителей СССР. Песов шесть раз пересек экватор и побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.