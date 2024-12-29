Умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов
Фотограф МИД РФ Эдуард Песов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что Песов был непосредственным участником тысяч крупнейших международных событий по всему миру и автором культовых фотографий. Фотографа знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, силу творчества и неравнодушие. Работы Песова становились акторами международных отношений.
«Надо сказать «скорблю», а хочется кричать «люблю!»», – указала Захарова.
Песов родился в Тбилиси 13 апреля 1932 г. Первым успехом фотографа стала победа в конкурсе на лучшую фотографию года в газете «Заря Востока». С этого момента работы Песова публиковались в газете практически каждый день. В 1976 г. его фотографии заинтересовали директора ТАСС Леонида Замятина. Он пригласил фотографа работать на международном направлении агентства и освещать зарубежные и внутренние поездки руководителей СССР. Песов шесть раз пересек экватор и побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
Песов является лауреатом многочисленных российских и международных фотовыставок. Обладатель приза престижного международного конкурса World Press Photo «Золотой глаз» (1982), национальной премии в области фотоискусства «Золотой глаз России» (2005). В 2007 г. фотографа наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 г. – орденом Дружбы.