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Захарова: иностранцы считают опасным нахождение в РФ из-за красоты женщин

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что иностранные мужчины и россияне, живущие за границей, неоднократно признавались ей в том, что находиться в России они считают опасным из-за красоты российских женщин. Видео интервью она опубликовала у себя в Telegram-канале.

«Я видела огромное количество людей, которые мне говорили: "Это опасно". На вопрос "Почему?" они отвечали: "Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно"», – рассказала Захарова с улыбкой.

По ее словам, подобная реакция наблюдается у приезжающих как в Москву, так и в Санкт-Петербург или Казань. Захарова отметила, что мужчины восхищаются тем, как российские женщины выглядят и одеваются, и удивляются, почему это «просто норма жизни».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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