Захарова: иностранцы считают опасным нахождение в РФ из-за красоты женщин

По ее словам, подобная реакция наблюдается у приезжающих как в Москву, так и в Санкт-Петербург или Казань. Захарова отметила, что мужчины восхищаются тем, как российские женщины выглядят и одеваются, и удивляются, почему это «просто норма жизни».