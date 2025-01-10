Водителям не запретят использовать смартфоны за рулем с марта

В сентябре 2024 г. Минтранс предложил запретить автомобилистам использовать за рулем устройства, снижающие их внимание. Помимо планшетов и смартфонов имелись в виду также мультимедийные устройства автомобиля, которые используются для просмотра видео во время движения. Увеличение суммы штрафов при этом не планировалось.