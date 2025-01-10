Водителям не запретят использовать смартфоны за рулем с марта
Запрет на использование за рулем отвлекающих внимание водителя устройств, включая планшеты и смартфоны, не вступит в силу с марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Митранс России.
«С 1 марта 2025 г. не будут вступать в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД) по данному вопросу», – сказали в ведомстве.
В сентябре 2024 г. Минтранс предложил запретить автомобилистам использовать за рулем устройства, снижающие их внимание. Помимо планшетов и смартфонов имелись в виду также мультимедийные устройства автомобиля, которые используются для просмотра видео во время движения. Увеличение суммы штрафов при этом не планировалось.
Сейчас водителям грозит штраф в 1500 руб. за использование за рулем телефона, если не предусмотрена техническая возможность разговаривать с собеседником без использования рук.