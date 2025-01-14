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Выжившему в Охотском море не стали предъявлять обвинение из-за гибели его родных

Ведомости

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин был допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников в качестве свидетеля. Ему не предъявляли обвинение. Об этом сообщили «РИА Новости» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

9 августа 2024 г. двое братьев и сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» вышли в море по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Спустя некоторое время связь с ними оборвалась. Выяснилось, что у лодки сломался мотор.

Подросток и его отец погибли. Пичугин рассказал, что первым погиб его племянник, ради которого и организовали поездку, поскольку 15-летний подросток давно мечтал посмотреть на китов. После погиб брат Пичугина. По словам мужчины, он сошел с ума после смерти сына и выбросился из лодки. Пичугин заявил, что ему помогла выжить дождевая вода и морская рыба, пойманная в море. За жизнь его также держала мысль о том, что дома ждут мама и 12-летняя дочь.

Прокуратура завела дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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