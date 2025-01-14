Выжившему в Охотском море не стали предъявлять обвинение из-за гибели его родных
Дрейфовавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин был допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников в качестве свидетеля. Ему не предъявляли обвинение. Об этом сообщили «РИА Новости» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
9 августа 2024 г. двое братьев и сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» вышли в море по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Спустя некоторое время связь с ними оборвалась. Выяснилось, что у лодки сломался мотор.
Подросток и его отец погибли. Пичугин рассказал, что первым погиб его племянник, ради которого и организовали поездку, поскольку 15-летний подросток давно мечтал посмотреть на китов. После погиб брат Пичугина. По словам мужчины, он сошел с ума после смерти сына и выбросился из лодки. Пичугин заявил, что ему помогла выжить дождевая вода и морская рыба, пойманная в море. За жизнь его также держала мысль о том, что дома ждут мама и 12-летняя дочь.
Прокуратура завела дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).