Выжившему в Охотском море не стали предъявлять обвинение из-за гибели его родных

Подросток и его отец погибли. Пичугин рассказал, что первым погиб его племянник, ради которого и организовали поездку, поскольку 15-летний подросток давно мечтал посмотреть на китов. После погиб брат Пичугина. По словам мужчины, он сошел с ума после смерти сына и выбросился из лодки. Пичугин заявил, что ему помогла выжить дождевая вода и морская рыба, пойманная в море. За жизнь его также держала мысль о том, что дома ждут мама и 12-летняя дочь.