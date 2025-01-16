В Стамбуле 19 человек умерли от отравления контрафактным алкоголем
Число погибших от поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.
За последние 72 часа 65 человек были госпитализированы в различные больницы Стамбула после употребления контрафактного алкоголя. 19 из них скончались из-за отравления метанолом, троих выписали, лечение 43 пациентов продолжается.
Телеканал NTV отметил, что магазин, в котором продавался контрафактный алкоголь, был опечатан после рейда полиции. В 2024 г. в Стамбуле от поддельного алкоголя погибли 48 человек, 110 попали в больницы с отравлениями.